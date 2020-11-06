محافظ بني سويف يتابع الحركة المرورية بميدان المديرية وسط أعمال تطوير الميدان الجارية أسفل الكوبري الجديد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال العميد محمد أبو سعد مدير المرور الحالة المرورية في شوارع المدينة العاصمة، موجها بتكثيف التواجد المروري لتحقيق السيولة المرورية ببعض المناطق الحيوية، مشيرا إلى أهمية التنسيق الدائم مع مسئولي الطرق والنقل لتنفيذ الحلول المرورية بمنطقة كوبري المديرية الجديد، حيث يتم تطوير أسفل الكوبري، الذي تم الانتهاء منه وهو في مرحلة التشغيل التجريبي.

وتنفذ حاليا مديرية طرق بني سويف التصميم الهندسي الذي أعدته لتطوير منطقة أسفل الكوبري الجديد، والذي يتضمن خلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تجميل متنوعة، بما يتماشي مع الكوبري الجديد وضمن التطوير الشامل للميدان، ومن أهم الأعمال المنفذة لتحقيق مزيد من السيولة المرورية البدء في توسعة المحاور المرورية القائمة، وتشغيل الشارع أمام مسجد عمر بن العزيز وشارع الرياضي وفقا للحركة المرورية السابقة قبل البدء في إنشاء الكوبري الجديد بالميدان.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة الجمعة بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة، وفي حضور المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس مؤسسة عمر بن العزيز الخيرية، حيث قد تناولت الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد عبد العال بعض المواقف من السيرة النبوية، وأن سيرته العطرة اشتملت على محاسن الأخلاق، وعظم المواقف في كل مناحي الحياة، والتي وصفها الشيخ بأنها كالمشكاة التي تضيء للخلق جميعا.