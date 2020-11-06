محكمة التحكيم الرياضي تصدم المغرب مجدداً بشأن الحدادي

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم رفضا جديدا من محكمة التحكيم الرياضي بشأن إمكانية مشاركة منير الحدادي لاعب برشلونة السابق، مع منتخب المغرب في المناسبات القادمة.

وكان الاتحاد المغربي قد سعى بالاتفاق مع اللاعب لأن يدافع عن ألوان أسود الأطلس في الفترة المقبلة، بعدما مثل إسبانيا من قبل وهو الأمر الذي يتعارض مع لوائح الفيفا.

وبعد تصعيد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي تم رفض تحويل الهوية الكروية للحدادي من إسباني إلى مغربي، رغم تظلم اللاعب من عدم استدعائه وتجاهله منذ خاض مباراة وحيدة بقميص الماتادور كانت ضد مقدونيا وانتهت بفوز لاروخا 5-1، وذلك في سبتمبر 2014.

وذكر موقع "المرصد برو" المغربي أن المحكمة رفضت الطلب المغربي للمرة الثانية، بعدما تم الرفض سابقا أن يمثل اللاعب منتخب المغرب قبل كأس العالم 2018.