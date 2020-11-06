ترامب يزعم دون دليل أن خصومه يحاولون تزوير الانتخابات

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خصومه يحاولون "سرقة" الانتخابات منه، حيث أظهرت النتائج أن جو بايدن يقترب ببطء من الفوز في السباق على البيت الأبيض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الخميس، في أول ظهور له منذ ليلة الانتخابات: "لا يمكننا السماح لأي شخص بإسكات ناخبينا وتلفيق النتائج". وزعم قائلا إن "أرقامنا تضاءلت في الخفاء بشكل عجيب".

وتابع ترامب "إنهم يحاولون تزوير الانتخابات ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث". واتهم بعض المدن بأنها فاسدة بشكل ميؤوس منه وزعم أن موظفي الاقتراع كانوا يقومون بالاحتيال عمدا، مدعيا أنه تم احتساب "الأصوات غير القانونية".

وألقى الرئيس باللوم على "وسائل الإعلام الكبيرة، والمال الوفير، والتكنولوجيا الكبيرة" بصفتها تقف ضده لصالح منافسيه الديمقراطيين.