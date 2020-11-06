أستراليا تبدي انزعاجها بشأن تقارير حول اقتراب فرض الصين لحظر تجاري 

قال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام اليوم الجمعة إن التقارير المستمرة عن عمليات الحظر والاضطراب في صادرات البلاد الرئيسية إلى الصين "مقلقة للغاية".

وأفادت تقارير بأن السلطات الصينية تخطط لحظر ما قيمته 6 مليارات دولار أسترالي (4ر4 مليار دولار أمريكى) من واردات النبيذ وسرطان البحر والسكر والفحم والنحاس والشعير والأخشاب الأسترالية.

ولم تؤكد الحكومة الصينية التقارير الواردة من الصناعة ، وكذلك صحيفة ذا جلوبال تايمز التي تديرها الدولة.

وقال برمنجهام لهيئة الإذاعة الأسترالية الوطنية إنه على الرغم من أن الصين نفت اتخاذ إجراءات تمييزية ضد أستراليا، إلا أنه "لا يبدو أن هذا هو ما تراه الصناعة وتسمعه في الوقت الحالي".

وتابع برمنجهام "هناك الكثير من التناقض فيما نراه ونسمعه".

وأضاف "نأمل أن تلتزم الحكومة الصينية بكلمتها وأنه يمكن حل هذه القضايا، ولكن ليس هناك من ينكر حقيقة أن نطاق ومدى المخاوف التي تسمعها الصناعة أمر مقلق للغاية."

يشار إلى أن هذا الأسبوع شهد فرض قيود جمركية على سرطان البحر الأسترالي بقيمة ملايين الدولارات.

كما توقفت واردات الشعير والأخشاب ، حيث ادعت الجمارك الصينية أن الشحنات ربما تكون ملوثة.