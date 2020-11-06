انخفاض إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثاني عشر على التوالي

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن متوسط ​​إنفاق الأسر اليابانية انخفض بنسبة 2ر10 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي من الهبوط بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وجاءت القراءة متماشية تقريبا مع متوسط ​​التوقعات بانخفاض قدره 6ر10 بالمئة من جانب محللين شملهم استطلاع صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، بعد انخفاض بنسبة 9ر6 بالمئة في أغسطس.

وتسببت الجائحة في انخفاض انفاق الكثير من الناس بشكل كبير على وسائل النقل ومنعهم من الذهاب إلى العمل وتناول الطعام بالخارج.

ولم يرتفع إنفاق الأسرة مطلقًا منذ أن رفعت الحكومة ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10 بالمئة من 8 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

وتقلص الاقتصاد الياباني بنسبة قياسية بلغت 1ر28 بالمئة خلال الربع الثاني.

وفي عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي استقال في سبتمبر الماضي لأسباب صحية، أخفقت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي قوي بسبب الركود في الأجور وتباطؤ إنفاق المستهلكين.