تونس تؤكد أهمية الدور المحوري لشرطة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار بمناطق النزاعات

أكدت تونس، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، على الدور المحوري الذي تضطلع به شرطة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام وتعزيز الاستقرار في مناطق النزاعات.



جاء ذلك في بيان تقدمت به تونس باسم مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، مجموعة (A3+1)، وذلك في إطار الجلسة السنوية لمجلس الأمن حول مساهمة شرطة الأمم المتحدة في عمليات السلام.



وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - في بيان اليوم الجمعة - أن مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب، أوضح خلال هذه الجلسة، التي عقدت أمس الأول، أن شرطة الأمم المتحدة تسهم في بناء قدرات الهياكل الأمنية الوطنية لإنفاذ القانون وتحسين أدائها في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.