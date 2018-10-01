نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وهو ما يظهر جلياً في تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة وقرب انتهائها على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة مع مطلع العام الجديد2021.



ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجا.



وأشار إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة والعمل على تذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة للانتهاء تجاه تنفيذ هذه المبادرة وانجاز المشروعات المقررة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.



كان المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط قد عقد اجتماعاً تنسيقياً لوحدة حياة كريمة التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً لوضع خطة العمل خلال الفترة القادمة وتوزيع المهام المكلفة بكل عضو بالوحدة من ممثلي الجهات المعنية؛ وذلك بحضور أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة.



وناقش نائب المحافظ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وتحديدا المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حيث بدأت أعمال التنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة المركزية بالمحافظة المكلفة بمتابعة المبادرة وتنفيذ والاشراف على المشروعات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا.



وأكد أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والادارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة.