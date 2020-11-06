قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية مختلفة، لما شهدته من صراع قوي بين الطرفين المرشحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الانتخابات الأمريكية الحالية شهدت استقطاب للناخبين على خلفية القضايا المثارة حديثًا على الساحة، أهمها الاقتصاد، والتعليم، بالإضافة إلى العنصرية، والتعامل مع أزمة كورونا، متوقعًا إعادة فرز الأصوات في بعض الولايات، وتصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية.

وتوقع تأخر الإعلان عن الرئيس الجديد، نتيجة تزايد الدعاوى القضائية من جانب ترامب، الطاعنة في أصوات بعض الولايات، خاصة مع ادعاء حملته الانتخابية بحدوث الكثير من التجاوزات، متابعًا أن هناك قلق من تظاهر المواطنين.

وتابع أنه في حالة حدوث مظاهرات واشتباكات، يحق لحكام الولايات استدعاء الحرس الوطني، إلى جانب إمكانية تحويلها إلى قوة اتحادية عسكرية بأمر من الرئيس الأمريكي لمواجهة أعمال العنف.



وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.