الأوقاف تواصل حملتها لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المحافظات

تواصل وزارة الأوقاف حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع مديرياتها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، في تصريحات له اليوم /الجمعة/، إن العاملين بالوزارة يواصلون حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار الاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى تعظيما لشعائر الله وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف العيسوي، أن الجميع يشارك في حملة الأوقاف سواء من العاملين أو غيرهم من عمار بيوت الله عن طريق المشاركة المجتمعية ، لافتا إلى أن الجميع يعمل ويشارك في الحملة بجد وإخلاص يقينا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله (عز وجل)، والاعتناء بنظافتها من صالح الأعمال، قال تعالى : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، ويقول النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ( أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ) ، والوزارة لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد قال في وقت سابق من خلال أحد البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كنت تحب بيت الله فحافظ على بقائه مفتوحًا والتزم بالإجراءات.