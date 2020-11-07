ارتفاع مخاطر البرازيل بأعلى درجة بين الأسواق الصاعدة

ارتفعت مخاطر دولة البرازيل أكثر في الأسبوع الماضي عن أي سوق صاعد آخر، وفقا لمؤشرات مؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدد حجم المخاطر للمستثمرين، استنادا لمؤشرات الحوكمة ومؤشرات اجتماعية وأمنية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن مؤشر مخاطر البرازيل ارتفع إلى 34ر52 نقطة على مقياس من صفر إلى 100نقطة حيث أن ارتفاع الرقم يعني ارتفاع درجة المخاطر.

وتشير التوقعات بالنسبة للشهر الذي ينتهي يوم 5 ديسمبر، إلى أن مخاطر البرازيل سترتفع أكثر إلى 7ر52.

وسجلت البرازيل في المتوسط خلال العام الماضي 87ر51.

ولم يطرأ تغير يذكر على متوسط مستوى المخاطر بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية الثلاثة التي تشملها مؤشرات جيوكوانت، حيث بلغ 28ر53 مقابل 25ر53.