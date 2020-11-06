 وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد - بوابة الشروق
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وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 10:52 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 10:52 م

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وصول أولى رحلاتها رقم (MS731) إلى مبنى الركاب رقم (١) بمطار برلين الجديد (BER) وعلى متنها 75 راكبا كواحدة من أولى الشركات، التي تقوم بنقل رحلاتها إلى المطار الجديد.

وذكرت الشركة- في بيان اليوم- أن المطار يستمد أهميته من قربه من وسط العاصمة الألمانية برلين، وقد تم افتتاحه منذ 31 أكتوبر 2020 كأحد أحدث المطارات بالعالم من حيث الخدمات التكنولوجية.
الجدير بالذكر أن (مصر للطيران) تسير حاليا 3 رحلات بين القاهرة وبرلين، كما تسير 5 رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت، و3 رحلات أسبوعيًا إلى ميونخ.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران (1717) من أي محمول أو (090070000) من أي خط أرضي أو عن طريق موقعها الإلكتروني (egyptair.com).

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