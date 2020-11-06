إعفاء رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في فيينا على خلفية مسئوليته عن الهجوم الإرهابي

قرر كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اعفاء أيريك اتسفتلر رئيس مكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب فى فيينا، وذلك على خلفية مسئوليته عن الهجوم الارهابي فى وسط فيينا يوم الاثنين الماضي.



وقالت مصادر أمنية اليوم الجمعة إن المسئول الأمني الكبير تم اعفاؤه حيث لم يتعامل بجدية مع معلومات وردت له من الشرطة السلوفاكية بقيام منفذ الهجوم بشراء أسلحة وذخيرة من سلوفاكيا.



واعتبرت المصادر أن هذا القرار يجىء فى اطار تداعيات عديدة ستترتب على الهجوم الارهابي وأهمها اعادة تشكيل الاجهزة الأمنية .لافتة إلى أن المسئول الأمني المعزول لم ينقل المعلومات والتحذيرات حول الجاني إلى وزير الداخلية لذا تم عزله على الفور واجراء التحقيق اللازم مع تعيين مسئول أمني جديد مؤقت.