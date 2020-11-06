صحة الشرقية: غلق مستشفى خاص لإدارتها بدون ترخيص وافتقارها للاشتراطات الصحية

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية غلق مستشفى خاص بمدينة فاقوس؛ لإدارتها بدون ترخيص وافتقارها للاشتراطات الصحية، ما يشكل خطرا داهما على صحة المرضى.



وذكرت مديرية الصحة - في بيان اليوم الجمعة - أن الدكتور مسعود كلف إدارة العلاج الحر بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية؛ لضبط المخالفين منها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، فتم إعداد حملة مكبرة لمداهمة المنشآت الطبية الخاصة بمدينة فاقوس، وتمكنت من ضبط مستشفى خاص تدار بدون ترخيص وبداخلها جناح عمليات غير مكتمل للاشتراطات الصحية وبه صدأ ويفتقر إلى أجهزة تعقيم، وضبط بداخله أكياس دم مجهولة المصدر معدة للاستخدام وعقاقير دوائية منتهية الصلاحية.



وأشار البيان إلى أنه تم تشميع جناح العمليات، وإصدار قرار بغلق المنشأة، وتحرير محضر بالمخالفات، وإحالته للنيابة، التي تولت التحقيق.