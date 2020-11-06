حملة ترامب: هذه الانتخابات لم تنته

تصر حملة الرئيس دونالد ترامب على أنه سيعاد انتخابه بمجرد الانتهاء من إعلان النتائج، رغم استمرار تصدر المنافس الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات متأرجحة رئيسية اليوم الجمعة.



وقال مات مورجان، المستشار العام لحملة ترامب "هذه الانتخابات لم تنته. التوقع الخاطئ لجو بايدن باعتباره الفائز مبني على نتائج في أربع ولايات بعيدة تماما عن أن تكون نهائية".



وأشار بيان مورجان إلى أن جورجيا "تتجه إلى إعادة فرز الأصوات" وزعم "وجود العديد من المخالفات في ولاية بنسلفانيا"، في أحدث مؤشر على أن ترامب ليس لديه نية للإقرار بهزيمته حتى الآن.