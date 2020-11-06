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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 48 مليونا و 697 ألفا و 192 حالة حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض "كوفيد-19" في وفاة مليون و233 ألف و583 شخصا حتى الآن.