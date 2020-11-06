الأكثر قراءة
طبيب الشرقية يعترف بارتكاب الفعل الفاضح: شهوتي السبب
الطب الشرعي: طفل المعادي وأصدقاؤه يتعاطون مخدرات
إثيوبيا تعلن الحرب رسميا ضد تيجراى
نقابة أطباء الشرقية: سنقدم الدعم القانوني والإنساني للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 48 مليونا و 697 ألفا و 192 حالة حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتسبب مرض "كوفيد-19" في وفاة مليون و233 ألف و583 شخصا حتى الآن.