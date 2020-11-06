مسؤول بولاية جورجيا: ستتم إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرجر اليوم الجمعة إن هوامش فروق الأصوات بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية جورجيا متقاربة للغاية ، الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه قوله فى إفادة صحفية "في الوقت الحالي، لا تزال جورجيا متقاربة للغاية بصورة لايمكن معها اتخاذ قرار.. ومع الوصول إلى هامش صغير بهذا الحجم ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا".

ويمكن إعادة الفرز إذا كان الهامش أقل من نصف في المئة.

لم يتبق سوى الآلاف من بطاقات الاقتراع لفرزها ، ويبلغ الهامش بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن حوالي 1000 صوت.