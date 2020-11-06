بني سويف تستقبل 110 ألف و851 طلب تصالح في مخالفات البناء

صرح محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد الطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء بلغ 110 ألف و851 طلبا، وذلك بعد أن تقدم 431 مواطنا بطلبات تصالح، بواقع 94 طلبا ببني سويف، و109 طلبات بناصر، و148 بالواسطى، و13 في مركز ببا، و27 بإهناسيا، و15 بسمسطا، و25 بالفشن.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً حتى نهاية نوفمبر الجاري.