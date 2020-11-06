رئيس مركز المنيا يحيل موظف بالوحدات القروية لتقصيره في العمل

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قرر محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز المنيا، إحالة موظف بالوحدة القروية طوخ الخيل، للتحقيق نتيجة تقصيره في أداء عمله.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة على الوحدات القروية، حيث تابع العمل داخل أقسام ومكاتب ديوان الوحدة القروية بطوخ والتي شملت المخازن وقسم الكهرباء والموارد البشرية.

كما تابع رئيس المدينة، أعمال خطة رصف الطرق المدرجة بالخطة الخاصة بالقرية للوقوف على عدم وجود أي مشكلات قد تأخر أو تعطل التنفيذ بخطتي 2020/2021.

ومن جهة أخرى، استكمل رئيس المدينة جولته بمكتب تموين طوخ الخيل لمتابعة الانضباط والتأكد من تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما تابع أعمال النظافة وانتظام رفع التجمعات بالقرية والوقوف على انتظامها.