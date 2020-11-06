بدء العودة التدريجية للكهرباء في سوريا بعد انقطاع عدة ساعات

بدأ التيار الكهرباء بالعودة بشكل تدريجي في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد انقطاع عام صباح اليوم الجمعة.

وأشار مصدر في وزارة الكهرباء السورية بحسب مصادر إعلامية سورية رسمية إلى بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى جميع المحافظات، وجار العمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة، نتيجة عطل في الشبكة.

ولم يوضح المصدر في وزارة الكهرباء سبب العطل الذي أوقف محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وأكتفت مصادر سورية مطلعة بالـ(د.ب.أ) أن "عطلا طارئا تعرضت له محطات الكهرباء في سورية أدى إلى توقفها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة".

وتعتمد محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية على توليد الكهرباء بواسطة الغاز بعد خروج المحطات الكهرومائية العاملة على نهر الفرات والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من الخدمة، مما يسبب انقطاع الكهرباء في سوريا لما يصل لـ15ساعة يوميا.