حملة ‎ترامب ترفع دعوى جديدة ضد مسؤولي انتخابات ‎فيلادلفيا

رفعت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، دعوى قضائية جديدة ضد مسؤولي انتخابات ‎فيلادلفيا في ولاية ‎بنسلفانيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn بالعربية»، مساء الخميس.

وكانت حملة ترامب، أعلنت في وقت سابق، عن اتخاذ إجراءات قانونية إضافية؛ لضمان الوصول إلى الأصوات التي احتسبت في ولاية بنسلفانيا.

وأشارت الحملة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن التصويت في ولاية نيفادا، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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