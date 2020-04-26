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تفتتح وزارة الأوقاف (16) مسجدًا، في 8 محافظات (قنا، وبني سويف، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والجيزة، والمنوفية ، ودمياط، والغربية)، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (444) مسجدًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل).