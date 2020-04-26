 اليوم.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا في 8 محافظات - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2020 6:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا في 8 محافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 6:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 6:10 ص

تفتتح وزارة الأوقاف (16) مسجدًا، في 8 محافظات (قنا، وبني سويف، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والجيزة، والمنوفية ، ودمياط، والغربية)، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (444) مسجدًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك