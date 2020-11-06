الدنمارك تنفذ إعداما جماعيا لحيوان المنك تفاديا لانتشار كورونا

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تعتزم حكومة الدنمارك، قتل الملايين من حيوان «المنك»، وسط مخاوف من أن تؤثر طفرة فيروس كورونا التى سجلت لديه، على نجاعة اللقاح المرتقب ضد العدوى وسط البشر.

وبحسب «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن رئيسة وزراء الدنمارك، ميتى فريدريكسن، أعلنت عن هذه الخطوة فى مؤتمر صحفى، يوم الأربعاء.

ويوجد أكثر من 15 مليونا من حيوان «المنك» فى الدنمارك، وهى بذلك واحدة من أكثر الدول التى تقوم بتصدير فروه.

ورجحت المسئولة الدنماركية أن تلجأ بلادها إلى الجيش من أجل تنفيذ عملية إعدام الملايين من حيوان المنك.

ونبه مدير معهد المصل الدنماركى، كيرى مولباك، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن هذه الطفرة التى جرى رصدها عند حيوان المنك ربما تربك نجاعة اللقاحات المنتظرة ضد فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية فى الدنمارك أبلغت منظمة الصحة العالمية بشأن هذه الطفرة التى سجلت فى فيروس كورونا المستجد الذى يؤدى إلى مرض «كوفيد 19»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وفى المنحى نفسه، أكدت الحكومة الدنماركية أن 12 شخصا فى منطقة جوتلاند، أصيبوا بفيروس كورونا الذى يحمل تلك الطفرة.

وتقول تقارير طبية إن فيروس كورونا الذى يحمل هذه الطفرة لا يتجاوب بشكل كبير مع الأجسام المضادة التى تحمى صحة الإنسان وتدافع عنه أمام الأمراض والاضطرابات الصحية.

ولم يجر نشر تقارير عن طبيعة هذه الطفرة، كما لم يوضح الباحثون طريقة رصدها من خلال الفحوص.

ويقول الباحث فى علم الجراثيم بجامعة أيوا الأمريكية، ستانلى بيرلمان، إن العلماء والباحثين وجدوا أنفسهم إزاء حالة من الغموض فى ظل عدم الكشف عن المعلومات المهمة بشأن الطفرة.

وأضاف بيرلمان أنه لا يستطيع التعليق على «الإعلان الدنماركى»، فى ظل غياب معلومات كافية بشأنه.

فى غضون ذلك، طلبت الباحثة المختصة فى علم الجينات بجامعة بازل السويسرية، إيمان إيما هودكروفت، من الناس ألا يصابوا بالذعر من جراء هذه الأخبار.

وأضافت أن الهيئات العلمية ستبادر إلى إخطار الناس بالمستجدات، عندما تكون ثمة معلومات إضافية.

وفى سبتمبر الماضى، كانت دراسة هولندية غير نهائية، قد ذكرت أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بين الإنسان وحيوان المنك.

وترجح السلطات الصحية فى الدنمارك، حاليا، أن تكون هذه السلالة التى شهدت طفرة من الفيروس قد انتقلت من حيوان المنك إلى الإنسان.