فرح الموجي تفتتح فعاليات الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية

افتتحت الفنانة فرح الموجي فعاليات الليلة السادسة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "إيه هو ده"، و"زي العسل"، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

ومن المقرر أن يقدم عازف البيانو حمادة النجار، فقرة التالية، والتي ستكون عبارة عن فقرة موسيقية.

ويقام على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، حفل للفنان خالد سليم، وريهام عبد الحكيم، وحمادة النجار، وفرح الموجي، وياسر سليمان، بينما يقام على بمعهد الموسيقى العربية، حفل كلثوميات للفنانين صابرين النجيلي، ورحاب مطاوع، تحت قيادة المايسترو صلاح غباشي.

فيما يضم مسرح الجمهورية فقرات غنائية متعددة للفنانين محمد شوقي، أحمد عصام، محمد طارق، سامح منير، أميرة سعيد، حسناء، وذلك تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، بينما تشهد أوبرا دمنهور، حفل للفنان الكبير محمد الحلو، وللعازف جهاد عقل، والفانين نهاد فتحي، وأشرف وليد، تحت قيادة المايسترو هشام نبوي.

ويحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وفقرات متنوعة تحت قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، للفنانين أيمن مصطفى، ألاء أيوب، محمد متولي، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، عماد عاشور.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.