تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فى 124 دولة اليوم الجمعة ولليوم الأخير تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ .

وتستمر 140 لجنة فى المقرات الدبلوماسية فى تلقى المظروفات حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلى للبلد محل الاعتماد، وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التى حددت ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتى تشمل ١٣ محافظة.

وكانت البعثات فى الخارج قد قامت بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى الخطابات كافة عبر البريد حتى مساء اليوم.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر ١٣ محافظة: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.