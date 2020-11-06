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بدء عملية جمع السلاح من المواطنين في دارفور بالسودان

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:53 ص

أكد الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور (غرب السودان)، اكتمال كافة الاستعدادات لعملية نزع السلاح من مواطني الولاية.
وقال يوسف - خلال لقائه الخميس مع مسئولي آلية جمع السلاح التي تضم ممثلين للجيش والشرطة والمخابرات - إن عملية جمع السلاح تساهم في تحقيق الأمن وطمأنة المواطنين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد خطورة وجود السلاح في أيدي المواطنين، لافتا إلى انطلاق عملية الجمع القسري ونزع السلاح من جميع المواطنين.
كما أكد أن الحملة لن تستثني أحدا بعد أن انقضت كل مواقيت عمليات جمع السلاح طواعية، مضيفا أنه بعد أن انتهت المرحلة التمهيدية من الجمع الطوعي، تم إعداد خطة محكمة لعملية نزع السلاح من أيدي الجميع.
وقال إن وسط دارفور على أتم الاستعداد لمباشرة العمل بالتزامن مع جميع ولايات دارفور الخمس في زمن واحد.


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