في ليلة فنية ساحرة من ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 أقيم مساء أمس الخميس حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية للفنان محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي، شدى خلالها بباقة من روائع التراث بالإضافة إلى أغانيه منها الفن.. لأ مش أنا اللي ابكي.. ليالى الحلمية.. زيزينيا.. ولا كنت يوم انكسر.. يا حبيبى.. عراف.

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الاوبرا الفنان/حسام حسنى والفنانة صابرين النجيلى باقة من أغاني زمن الفن الجميل منها على حسب وداد.. طاير يا هوى.. هوا يا هوا.. اسمعوني، ثم التقى جمهور الإسكندرية مع فاصل متميز على آلة الكمان للفنان اللبناني جهاد عقل.

حيث قدم باقة متميزة من الالحان بأنامله الذهبية على الة الكمان والتى لاقت اعجاب واستحسان الجمهور واستقبلوها بالتصفيق الحار.

وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ فى تمام الثامنة من مساء غدا بحفل فنى للفنان/أحمد سعد ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.