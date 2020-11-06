بايدن يؤكد مجددا ضرورة فرز كل صوت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مجددا ضرورة أن يتم فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات.

وقال بايدن - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، أوردتها قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إن "الشعب لن يتم إسكاته أو إرهابه ولن يستسلم"، مضيفا أنه ينبغي فرز كل صوت.

وكان بايدن قد حث - في تصريحات سابقة - على ضرورة التحلي بالصبر والهدوء في ظل استمرار عملية فرز أصوات الناخبين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالى أصوات المجمع الانتخابى 538 صوتا، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.