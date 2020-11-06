نانسي بيلوسي: بايدن ونائبته هاريس يتجهان للفوز في الانتخابات الرئاسية

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بيلوسي: بايدن لديه القدرة على إدارة البلاد.. وترامب مؤذي لأمريكا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إن المرشح جو بايدن ونائبته كمالا هاريس يتجهان للفوز بالانتخابات.

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن بايدن لديه القدرة على إدارة البلاد، متابعة: «كانت هذه معركة حياة أو موت بالنسبة للديمقراطية، وبايدن سيكون رئيسا موحدا لهذه البلاد ولجميع الأمريكيين.».

وطالبت بضرورة التحلي بالصبر حتى انتهاء فرز الأصوات، مؤكدة ضرورة حساب جميع الأصوات التي أدلى بها الأمريكيين في الانتخابات.

وذكرت أنه حسب الأصوات فإنهم يتطلعون قدما للفوز بالانتخابات وتقديم الظعم والتقدم للشعب الأمريكي، مضيفة: «نحن سنعمل على تحسين البنى التحتية لهذه البلاد، واولويتنا الفترة المقبلة تطوير لقاح لكورونا»، منتقدة تعامل إدارة ترامب مع أزمة كورونا.

وتابعت: «واثقون بأن الحكومة ستستمر بالعمل، إدارة ترامب ستستغرق آخر أوقاتها في الرئاسة، لمنع الأمريكيين من الحصول على الحماية الصحية».

واستطردت: «ترامب سيكون مؤذيا لهذه البلاد، خلال هذا الأسبوع لم نتمكن من التحدث علناً، إدارة ترامب وضعت قوانين جديدة لتخفيف تقديم المساعدات والرعاية الصحية للأمريكيين».

‏وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=c3a1aa53-dc23-4f17-aa68-ba23925c5360