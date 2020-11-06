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25 مرشحا في انتخابات اتحاد الطائرة بعد غلق باب الترشح

علي البحيري
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 9:06 م

أغلق مساء اليوم الجمعة باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة التي ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وتقدم على مختلف المناصب 25 مرشحا لانتخاب 9 مرشحين طبقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد.

 فعلى منصب الرئيس 4 مرشحين وهم شريف الشمرلي المدير الفني السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفني السابق لناديي طلائع الجيش وهليوبوليس  ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولي ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد السابق ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمي.

 وفى منصب النائب تقدم 3 مرشحين ، هم هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلوف عضو مجلس الإدارة السابق ، وعلى منصب أمين الصندوق ، تقدم 3 مرشحات هن هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل.

وفى منصب العضوية تقدم 15 مرشحا لاختيار 6 أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، والمستشار أحمد البنا ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، وتامر بيبرس ، ورضا الغزالي ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاوري ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد أبو المعاطي ، وطلعت الطوبشي.

ويعقد مجلس الإدارة إجتماعا يوم الاثنين المقبل لفحص أوراق المرشحين ، لاعتماد ما تنطبق عليهم الشروط ، واستبعاد خلاف ذلك ، وبعد ذلك يتم تقديم الطعون خلال الثلاثة أيام التالية لانعقاد المجلس ، ثم يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين.


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