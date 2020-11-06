قد لا يعرف الجمهور الأمريكي من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الحالية، هل المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ليتم انتخابه لولاية ثانية، أم الديمقراطي جو بايدن، وأياً كان الشخص الفائز، فإن لحظة النصر تجلب الفرح الشديد ولكن ماذا عن الخاسر؟

البكاء أو عدم التصديق.. مشاعر الخاسر أحيانا

خسارة الرئاسة هزيمة ساحقة، إن الساعات التي لا تُحصى من إلقاء الخطب وتنظيم الحملات وجمع التبرعات وتذهب سدى، يشعر المرشح على إثرها أنه خيب آمال الملايين من الناس الذين آمنوا به، والذين ساهموا في الحملة، وصوتوا لصالحهم، والذين أمنوا بفوزه، لذلك فالأمر في غاية الصعوبة.

الألم المرتبط بخسارة الانتخابات الرئاسية يستمر لفترة طويلة، بعد عشر سنوات من خسارة جورج ماكجفرن في الانتخابات الرئاسية عام 1972 بأغلبية ساحقة لريتشارد نيكسون، سُئل عن المدة التي استغرقها للتعافي من شعور الخسارة، فأجاب: " سأخبرك عندما أصل إلى نقطة التعافي"، هكذا روى كريس لامب، أستاذ الصحافة في كتابه "فن الإخماد السياسي".

يروي لامب الكثير من المواقف الأخرى للخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فذكر عام 2008، حيث صرح جون ماكين حينها إنه نام كالطفل وهو يبكي بعد معرفته بالنتيجة، وكان يستيقظ بين الحين والآخر يبكي وينام، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

تزداد صعوبة تقبل الخسارة كلما كانت التوقعات أعلى في النجاح والتفوق، وذلك ما حدث مع المرشحة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والتي كانت تعتقد أنها ستكون أول إمرأة تتولى منصب الرئاسة، وكانت كل المؤشرات والاستطلاعات تشير إلى احتمالات فوزها.

وصرحت بعد النتيجة قائلة: "هذه ليست النتيجة التي أردناها وعملنا بجد من أجلها، أعلم مدى خيبة أملك كمواطن انتخبتني لأنني أشعر بها أيضًا، إنه شعور مؤلم وسوف يصاحبني لفترة طويلة".

كما أن الأفكار المختلفة تتلاعب بعقول الخاسرين، على سبيل المثال صرح ريتشارد نيكسون إن الرئيس دوايت أيزنهاور نصحه بالطعن في النتائج بسبب الغش من قبل الديمقراطيين لكنه رفض، على حد قوله ، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة دستورية و تمزق البلاد، وأضاف أن هذا سيؤدي إلى وصفه بـ"الخاسر المؤذي" ويعرض فرص ترشحه مرة أخرى للخطر.

بعد الخسارة.. لم ييأس البعض

مهما كانت النتائج هناك من يحاول دائماً ويسعى للحصول على أهدافه بنفس الطريقة أو طرق أخرى، وأكبر مثال على ذلك أن نيكسون ذاته قد ترشح مرة ثانية في عام 1968، وتم انتخابه ثم أعيد انتخابه في عام 1972، قبل أن يستقيل في عام 1974.

وأصبح الرئيس جيمي كارتر، الذي هزمه رونالد ريجان عندما سعى لإعادة انتخابه في عام 1980، ناشطًا دوليًا في مجال حقوق الإنسان وفاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2002، وأصبح آل جور ناشطًا في مجال البيئة وتقاسم جائزة نوبل للسلام لعام 2007 وجائزة الأوسكار لعام 2007 لأفضل فيلم وثائقي لفحص رائد لتغير المناخ.

ومن الأمثلة الأخرى جون كيري، الذي خسر أمام جورج دبليو بوش عام 2004، وأصبح فيما بعد وزيراً للخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما، وجون ماكين، الذي خسر أمام أوباما عام 2008، صار عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي .

ويقول لامب أن كل الاحتمالات وتصرفات المرشح الخاسر واردة ولكن يبقى أصعبها أن يدخل أحد الأطراف في دوامة العنف أو التشكيك في النتائج، وهو ما ردده الرئيس دونالد ترامب مراراً في لقاءاته وتصريحاته.