كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وطلب فدية من أهلها، وضبط مرتكبي الواقعة.



ونفى مصدر أمني صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.



وأضاف المصدر أن حقيقة الواقعة هي مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قام على إثرها بقتلها مستعينا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.



وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.