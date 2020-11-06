الادعاء العام الألماني: منفذ هجوم فيينا التقى شخصين من ألمانيا

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الجمعة أن اثنين من بين أربعة أفراد تم تفتيش منازلهم صباح اليوم في ألمانيا، التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة في العاصمة النمساوية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في يوليو الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني.

وأوضح المتحدث أن الأربعة ليس مشتبه في تورطهم في الهجوم، مشيرا إلى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا يوجد اعتقالات في هذه الحملة.

يُذكر أن أحد أنصار تنظيم داعش قتل يوم الاثنين الماضي أربعة أشخاص في العاصمة النمساوية فيينا وأصاب أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، عبر إطلاق النار عليهم، وذلك قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

ويرجح المحققون أن القاتل البالغ من العمر 20 عاما كان جزءا من شبكة إسلامية متطرفة تمتد إلى خارج النمسا.

وبدأت قوات الأمن الألمانية صباح اليوم الجمعة حملة مداهمات وتفتيش على خلفية الهجوم الذي وقع بالعاصمة النمساوية فيينا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبان تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين.

وبحسب البيانات، جرت حملة التفتيش في مدن أوسنابروك وكاسل ومنطقة بينبرج القريبة من هامبورج. وأصدر قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية قرارات التفتيش أمس الخميس، بعد أن قدمت السلطات القضائية النمساوية معلومات عن هؤلاء الأشخاص للسلطات الألمانية.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس في فيينا - دون الإدلاء بتفاصيل - إنه إلى جانب اعتقال اثنين في سويسرا، يُجرى اتخاذ إجراءات أخرى في بلد آخر.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المحققين يحسبون الأفراد الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاما، على الأوساط الإسلاموية. وبحسب البيانات، فإن اثنين منهم من مدينة أوسنابروك. وجرت عمليات التفتيش الأخرى في كاسل وفي منطقة بينبرج بولاية شليزفيج-هولشتاين.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، تواجد الرجل المنحدر من كاسل وأحد الرجلين المنحدرين من أوسنابروك خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الماضي في فيينا، حيث التقيا عدة مرات مع القاتل اللاحق، حتى أن أحدهما كان يسكن معه، كما ذكرت مصادر أمنية. وكان هناك تواصل بينهم أيضا عبر أحد تطبيقات المراسلة.

ووفقا لمعلومات مجلة "دير شبيجل"، فإن الرجل المنحدر من ولاية شليزفيج-هولشتاين معروفا لدى سلطات الأمن، وأقام مع أسرته في فيينا من قبل. وقبل عامين، قضت محكمة في هامبورج بسجنه مع وقف التنفيذ لمحاولته الفاشلة في المغادرة إلى سورية مع إسلاميين آخرين.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن الرجال الأربعة محتجزون كشهود الآن. وتمت مصادرة وسائل الاتصال الخاصة بهم، والتي سيُجرى تقييم محتوياتها. ويجري الادعاء العام - بحسب بياناته - تحقيقا ضد مجهولين على صلة بهجوم فيينا الذي وقع في 2 نوفمبر الجاري.