موسيماني: كنت أتمنى تدريب الأسطورتين متعب والخطيب

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه عانى كثيرا من الناحية التدريبية خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وأوضح المدرب الجنوب إفريقي موسيماني أنه كان يتمنى تدريب عماد متعب ومحمود الخطيب، لاعبا الأهلي السابقين.

وقال موسيماني في تصريحات للنسخة التلفزيونية من موقع الكاف :"أسطورة كنت أتمنى تدريبها ؟ عماد متعب والكابتن بيبو".

وأضاف :"أثناء الوباء كان الوضع صعبًا على الجميع، اللاعبين لأنهم يخسرون اللياقة البدنية، والجميع يعاني ذهنيًا، وكان علينا التدرب بالداخل وهذا ليس طبيعيًا أو صحيحًا في كرة القدم".

وأكمل :"الأهم هو لعب كرة القدم بدون مشجعين، هذا شيء غريب جدًا، وليس جزء من كرة القدم، هذا هو الجزء الصعب".