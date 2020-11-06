سي إن إن: فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

وضعت السلطات الاتحادية إجراءات لـ«مجال جوي جديد للدفاع الوطني» على منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

ونقلًا عن موقع «سكاي نيوز الإخباري، مساء الجمعة، نشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران المؤقتة يوم الأربعاء، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، قبل تحديثها في وقت لاحق.

ويظهر إشعار إدارة الطيران المتاح عبر الإنترنت أن منطقة حظر الطيران التي يبلغ قطرها ميل واحد نشطة منذ صباح الأربعاء.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية «FAA»، إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتًا فوق مركز تشيس القريب، حيث تم إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل - إذا فاز في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية.

وعززت إدارة حماية الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الحكوميين، عدد رجال الأمن حول بايدن، كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في وقت سابق من اليوم، وذلك مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.