هيئة روسية: فيروس كورونا يتحور ولا يزداد خطورة

أعلن نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر جوريلوف، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا بدأ يتحور في الوقت الراهن.

وقال جوريلوف إن تحوراته مع ذلك لا تطال إلا 1% من جينومه، ولا يزداد الفيروس أكثر خطورة نتيجة ذلك، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف: "إننا لا نسجل ارتفاع خطورة فيروس كورونا على الرغم من خضوعه لتحورات تطال نسبة 1% من جينومه، ما يسمح لأجهزة الاختبار الحديثة المستخدمة في تشخيص كورونا بكشف حتى الفيروس المتحور.

وأوضح الخبير أن ثلثي المصابين بكورونا في الوقت الراهن لا تظهر لديهم أعراض واضحة للمرض أو يصابون منه بشكل خفيف. فيما يتلعق بالذين يصيبهم بشكل خطير عددهم يقل.

يذكر أن 19404 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت أمس بكل الأقاليم الروسية ولم تظهر لدى 26% منهم أعراض واضحة للمرض.