قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إنه تأثر بمجموعة من القيم التي تربى عليها.

وأضاف هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن نشأته كانت السبب في إعجابه بوالده، معقبًا «لدي إعجاب شديد بما قدمه والدي».

وأوضح أن الأفكار السياسية لوالده الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، أثرت على نظرته الإقتصادية البحتة، وكذا نشاطه المجتمعي بالمؤسسة.

وأكد حرصه على الفصل بين آراء والده، وما يتبناه أبناؤه من أفكار رغم صعوبة الأمر، مضيفًا «استطعنا إيجاد معادلة معقولة في هذا الأمر».

