قرار أمريكي بشأن الحوالات يزيد مأساة الكوبيين في المعيشة

تستعين السيدة الثلاثينية دايين، بالحوالة الدولارية الشهرية التي ترسلها لها جدتها المقيمة بفلوريدا الأمريكية للمساعدة بنفقات المنزل التي لا يكفيها راتب زوجها الذي يعمل طبيبًا؛ لشراء الغذا والدواء اللازمين للأسرة، ولكن عقوبات أمريكية جديدة متبوعة برد من الحكومة الكوبية أوقفت معظم تلك الحوالات إن لم تنهها تمامًا؛ ليفقد المواطنون مصدر دخل أساسي ساعدهم في كثير من الأزمات التي لم تنفك يومًا عنهم.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية تمد الحوالات البنكية من الكوبيون الأمريكيون اقتصاد كوبا سنويًا بـ3 مليارات دولار كما تعد مصدر الدخل الثالث بالبلاد بعد السياحة والخدمات الطبية.

وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال الشهر الماضي، التعامل مع شركة فينسيميكس الكوبية المسؤولة عن تنظيم الحوالات البنكية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ما جعل كوبا ترد بإغلاق 400 مكتب لشركة يونيون ويست الأمريكية المسؤولة أيضًا عن تنظيم الحوالات ليتوقف ذلك المصدر الرئيس عن العمل.

وعلل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خطوته الأخيرة بمنع تدفق الدولارات ليتم استغلالها لصالح الجيش الكوبي وهو ما ردت عليه الشركة الكوبية بأنها خلال عقدين من التعامل لنقل الحوالات البنكية لم تصدر ضدها شكاوى بسوء استغلال الأموال وتحويلها لمصلحة الجيش.

فيما حظرت الولايات المتحدة من قبل نقل النفط لدولة كوبا، كما حذرت دول أمريكا اللاتينية من تلقي الخدمات الطبية الكوبية لتكون ضربة الحوالات البنكية من آخر الضربات التي تلقاها الشعب الكوبي قبل أن تتلقاها حكومته التي تعاديها أمريكا.

ويقول ريك هريرا المدير التنفيذي لفريق دراسات كوبا في واشنطن، إن تلك من أكثر الضربات الأمريكية قساوية ووحشية لأنها حرمت الكثير من الكوبيين خاصة كبار السن غير القادرين عن العمل من مصدر دخل أساسي في حياتهم.

وتقول إيميلي موريس، من جامعة كوليج لندن، إن الخطوة الأمريكية الأخيرة ستضر بشدة بالقطاع الخاص في كوبا الذي يستفيد من الحوالات لعمل الاستثمارات وتقديم الخدمات لذلك سينخفض دخل الكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص.

ويقول هريرا، إن السبب المرجح لتلك الخطوة هو ليحصل الرئيس دونالد ترامب على أصوات الكوبيين الأمريكيين في فلوريدا والمقدر عددهم بمليون ونصف شخص، والذين سيسعدون بتلك الخطوة التي في نظرهم ستعجل بسقوط النظام الشيوعي بكوبا دون الأخذ بعين الاعتبار المواطنين الذين سيسحقون تحت وطأة تلك الضربة.