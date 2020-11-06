 حملات تموينية موسعة على الأسواق والمخابز بالإسكندرية تسفر عن تحرير 203 محاضر - بوابة الشروق
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حملات تموينية موسعة على الأسواق والمخابز بالإسكندرية تسفر عن تحرير 203 محاضر

احد المخابز في الاسكندرية - ارشيفية
احد المخابز في الاسكندرية - ارشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 7:15 م
قامت مديرية تموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل الوزارة، بشن حملات على مستوى الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق، تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق أسفرت عن 203 محاضر تموينية.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الادارة واشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 29 محضرا، و إدارة العامرية 46 محضرا، وبرج العرب 21 محضرًا، و الجمرك 25 محضر والعجمي 44 محضرا، وأخيرا إدارة شرق 38 محضرا تموينيا.

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