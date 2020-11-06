السعودية: انخفاض طفيف في عدد المصابين بكورونا اليوم مقارنة بالأمس

انخفضت إصابات فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 450 حالة أمس الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 349822 حالة مؤكدة، بزيادة 436 إصابة عن المسجلة أمس.



وتم تسجيل 465 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 336533 حالة، (96 % من إجمالي الإصابات المسجلة).



وأعلنت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5506 حالات وفاة.



وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض التي سجلت 69 إصابة، تلتها المدينة المنورة 68 إصابة، ثم مكة المكرمة 32 إصابة، ينبع 25 إصابة، وبريدة 22 إصابة.



وتم إجراء 61866 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 4ر8 مليون فحص مخبري للكورونا.