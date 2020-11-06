 رئيس بلدية فيلادلفيا: تصريحات ترامب بشأن وجود احتيال لا أساس لها من الصحة وعليه الاعتراف بالخسارة - بوابة الشروق
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رئيس بلدية فيلادلفيا: تصريحات ترامب بشأن وجود احتيال لا أساس لها من الصحة وعليه الاعتراف بالخسارة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 8:49 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 8:49 م

نفى رئيس بلدية فيلادلفيا الأمريكية جيم كيني، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود احتيال في الانتخابات، ووصفها بأنها "أمر لا أساس له من الصحة"، وقال إن ترامب عليه الاعتراف بأنه خسر ويحتاج إلى تهنئة الفائز.

وقال كيني -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- إنه "بينما يواصل البعض، بمن فيهم الرئيس، إطلاق مزاعم لا أساس لها بشأن وجود تزوير فى الانتخابات، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة".

وأضاف "إن مدينتنا تتألق كمثال على كيفية إجراء الانتخابات بشكل صحيح"، وأكد ضرورة حدوث "انتقال سلمي للسلطة".

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