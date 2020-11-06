ترامب: القضاء يحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية قريبا

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه حذر من أن عملية التصويت بالبريد ستتهي بشكل كارثي، نظرًا لوجود احتمالية للتزوير، معقبًا: «حدثت قصص مريعة».

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنه لا يجب أن يحدث مثل هذه الأشياء في انتخابات الولايات المتحدة أيا كان من الفائز، موضحًا أن القضاء هو من سييحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات.

وذكر أنه لن يسمح ما وصفهم بالفاسدين أن يزوروا الانتخابات، مؤكدًا أنه يتجه نحو الفوز بولاية أريزونا.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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