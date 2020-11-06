ولاية بنسلفانيا الأمريكية: أقل من 10% من بطاقات الاقتراع الغيابي لم يتم حسابها بعد

أظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات الأمريكية أن ولاية بنسلفانيا مازال لديها أقل من 10% من بطاقات الاقتراع الغيابي لم يتم احتسابها بعد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ أنه مازال هناك 250 ألفا و666 بطاقة اقتراع متبقية من أصل مليونين و618 ألفا و565 بطاقة تم الإدلاء بها، مشيرة إلى أن مدينة فيلادلفيا - أكبر مدن الولاية - لديها 72 ألفا و470 بطاقة لم يتم حسابها بعد؛ ما يمثل نسبة 20% من إجمالي بطاقات الاقتراع الغيابي التي تم الإدلاء بها في المدينة.

وأشارت الشبكة إلى أن بنسلفانيا، الولاية التي قد ترفع إجمالي أصوات المجمع الانتخابي للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن فوق عبتة 270 صوتا التي يحتاجها للفوز بالرئاسة، قد تنتهي من غالبية فرز الأصوات المتبقية بحلول اليوم الجمعة؛ وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون في الولاية.

يذكر أن السباق الرئاسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق مازال محتدما في ظل تواصل فرز أصوات الناخبين في عدد من الولايات الرئيسية. ويتمتع بايدن حتى الآن بـ253 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، أما الرئيس ترامب فلديه 213 صوتا، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

ويبلغ إجمالى أصوات المجمع الانتخابى 538 صوتا، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.