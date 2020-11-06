وزير خارجية الإمارات يبحث مع نائب المفوضية الأوروبية تطوير التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا ، خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في أوروبا والعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار فيها واتفقا على أهمية استمرار المشاورات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، موقف الإمارات الثابت في إدانة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتضامنها مع دول العالم في حربها ضده، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.