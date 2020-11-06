ضبط مصري يحمل جنسية أجنبية زرع البانجو في صوب زراعية بمنزله في الغردقة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط شخص جهز مسكنه بصوبات زراعية لزراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويجه على عملائه بمدينة الغردقة.

وبناء على معلومات وصلت للأجهزة الأمنية بالمحافظة، حول قيام شخص بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة، مصري يحمل جنسية أجنبية، جهز مسكنه بصوبات زراعية ولمبات حرارية لزراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج المحصول على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شمال مدينة الغردقة، وبحوزته 11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر و47 بذرة من ذات النبات و15 قرص مخدر لعقار الإكستاسي (الخيوط) بالإضافة إلى كمية من نبات الماريجوانا المخدر، زنة 10 جرامات و4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة الماريجوانا ومبالغ مالية وهاتف محمول.

وتبين أنه مصري يحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكتروني ومقيم بمدينة الجونة وله محل إقامة آخر بقسم ثان الغردقة، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بصحة الواقعة وحيازته المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.