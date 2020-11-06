القناة يحتل صدارة اليوم الثالث لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

تواصلت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مرحلة ١١ ، ١٢ ، ١٣ سنة لليوم الثالث علي التوالي داخل المركز الأوليمبي العسكرى بالاسكندرية بمشاركة ٣٢٠٠ سباح وسباحة بمثلون ٤٦ نادى وأكاديمية ، وذلك بحضور مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي وتستمر فاعليات البطولة ليوم الأحد المقبل .

توج نادي القناة الرياضي بكأس منافسات مرحلة 11 سنة أولاد وبنات ، فيما جاء البنك الاهلي السكندري في المركز الثاني ، والرياضي البحري في المركز الثالث .

وأقيمت اليوم منافسات السباحة الطويلة داخل مركز تدريب المنتخبات ، في سباق 1 كم بنات حصلت ريتال رضا من نادي الاتحاد السكندري علي المركز الاول ، وايسل أحمد منصور من نادي المصري البورسعيدي المركز الثاني ، بينما حقق نور أشرف من نادي هيئة قناة السويس المركز الثالث .

وأسفر سباق 1 كم 11 سنة أولاد عن حصول سيف عمرو من نادي الرياضي البحري علي المركز الاول ، ومحمد السيد من نادي القناة علي المركز الثاني ، وأمجد نبيل حلمي من نادي سموحة علي المركز الثالث .