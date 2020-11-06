نائب الرئيس الأمريكي معربا عن دعمه لترامب: ينبغي حساب كل صوت قانوني

أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن وقوفه إلى جانب الرئيس ترامب، جاء ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها ترامب بشأن حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابية.

وقال بنس - في تغريدة له أوردتها قناة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "أقف إلى جانب الرئيس دونالد ترامب. يجب أن يتم احتساب كل صوت قانوني."

وكان الرئيس ترامب قد صرح - خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قبل قليل - بأنه في حال جرى احتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه بسهولة، بينما إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية فستسرق الانتخابات، على حد وصفه.

يشار إلى أن السباق الرئاسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق مازال محتدما في ظل تواصل فرز أصوات الناخبين في عدد من الولايات الرئيسية. ويتمتع بايدن حتى الآن بـ253 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، أما الرئيس ترامب فلديه 213 صوتا، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.