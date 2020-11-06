إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.



وانطلقت المسيرة من مسجد القرية، بمشاركة واسعة من أبنائها، الذين رددوا الشعارات المناهضة للاحتلال، والمؤكدة على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.