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تغير طفيف في نتائج انتخابات مجلس النواب الأمريكي في ظل الجمود الانتخابي في البلاد

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:50 ص

أظهرت بيانات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية حدوث تقدم في نتائج الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات مجلس النواب مع استمرار الجمود في انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ.
وجاء في خريطة بيانات صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن الحزب الديمقراطي حصل - حتى الأن - على 208 مقاعد مقابل 192 مقعدا للحزب الجمهوري.
ولا يزال الوضع جامدا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، حيث لا يزال لدي بايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب، ويحتاج بايدن 6 أصوات للفوز بالرئاسة.
كما أن الوضع لم يتغير بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث لا يزال كل من الحزبين لديه 48 قعدا.. ويحتاج أي منهما لثلاثة أصوات للفوز بالأغلبية فيما لا يزال هناك 4 مقعد غير محسومة حتى الأن.


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