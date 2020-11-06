- المعرض الوحيد في آسيا والمحيط الهادئ المخصص للترويج لأدب الأطفال والناشئة..



يستعد معرض شنجهاي لكتاب الأطفال في الصين (CCBF) للانطلاق يوم 13 نوفمبر بهدف جذب العارضين الدوليين من أكثر من 20 دولة منها: ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا للمشاركة، على الرغم من تأثير جائحة كوفيد 19، فهو يعد معرض الكتاب الوحيد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المخصص للترويج للأدب للقراء الشباب دون سن 16 عامًا.



ومن المقرر انضمام أكثر من 300 دار نشر لكتب الأطفال والمؤسسات الثقافية ذات الصلة إلى المعرض عبر الإنترنت وخارجه في شنجهاي، استجابة للتأثير الذي أحدثه كوفيد 19، وسيركز المعرض على مسألة رقمنة محتوى الأطفال وأقسام التصميم مثل كتب الأطفال «AR»-الكتب التي تستخدم تقنية الواقع المعزز «Augmented reality»، وكذلك كتب «VR»- الكتب التي تستخدم الواقع الافتراضي «Virtual reality»، بالإضافة إلى كتب الأطفال الصوتية.



والمعرض المرتقب الذي سيقام لثلاثة أيام في مركز شنجهاي الدولي للمعارض والمؤتمرات يتضمن عرض أكثر من 60 ألف كتاب للأطفال تم نشره حديثا مع اتخاذ تدابير صارمة للوقاية من وباء كورونا.