المجر تنتقد اتفاقا أوروبيا يربط التمويل بسيادة القانون

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتفاقا توصل إليه الاتحاد الأوروبي مؤخرا يربط الامتثال لسيادة القانون بالحصول على عمليات تمويل من التكتل، وألمح إلى إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو).



وقال أوربان لوسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة: "ليس هناك وقت لمناقشة سيادة القانون الآن".



وأضاف أن الأهم هو أن تتلقى الدول الأكثر تضررا جراء أزمة فيروس كورونا تمويلا سريعا من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن حزمة التعافي.



وأضاف أوربان: "اتحدث هنا عن دول جنوب أوروبا. لدى المجر موارد مالية كافية للعامين المقبلين".



ووافق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على "نظام شروط عام" أمس الخميس، وهو ما يمكن أن يعني أن الدول الأعضاء المتهمة بانتهاك أسس سيادة القانون، مثل استقلال القضاء، قد تخسر التمويل.



وتعارض المجر وبولندا بشدة هذه الآلية، وهددت بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة تعافي بمقدار 8ر1 تريليون يورو (1ر2 تريليون دولار)، ما يرجئ الحصول على عمليات تمويل مطلوبة بشدة إلى بعد موعد الانطلاق المقرر في يناير.



يشار إلى أن بودابست ووارسو متهمتان بانتهاك سيادة القانون، وهو ما يشمل استقلال القضاء وحرية الصحافة ومحاربة الفساد.